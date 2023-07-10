Шавкат Мирзиеев переизбран президентом Узбекистана Фото: REUTERS

Шавкат Мирзиеев на досрочных выборах президента Узбекистана в воскресенье, 9 июля, набрал 87,05% голосов. Таким образом он переизбран главой государства. Об этом в понедельник, 10 июля, сообщил председатель ЦИК Узбекистана Зайниддин Низамходжаев.

Он напомнил, что согласно законам страны кандидат, который набрал более 50% голосов избирателей считается избранным президентом.

«Поскольку Шавкат Мирзиеев, по предварительным данным, набрал 87,05% голосов, по закону он избран президентом», - цитирует ТАСС главу ЦИК.

На втором месте по результатам голосования оказалась первый заместитель председателя Верховного суда Робахон Махмудова от партии «Адолат», набрав 4,43%. Затем идет лидер Народно-демократической партии Улугбек Иноятов. Он получил 4,02% голосов избирателей. На четвертом месте оказался глава Экологической партий Абдушукур Хамзаев с 3,74%.

Всего в досрочных выборах президента Узбекистана приняли участие 79,8% от общего числа зарегистрированных избирателей.

Сайт KP.RU ранее писал о том, что досрочные выборы президента Узбекистана пройдут 9 июля 2023 года. Соответствующий закон, позволяющий президенту Республики объявлять досрочные выборы главы государства, был опубликован на сайте национальной базы законодательства Узбекистана. Ранее он был утвержден законодательной палатой, а затем сенатом.