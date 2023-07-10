Очередь к Крымскому мосту со стороны Кубани выросла до 1,2 тысячи автомобилей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Очередь к Крымскому мосту выросла почти вдвое. Желающих проехать по нему 10 июля 2023 года со стороны Краснодарского края стало больше - затор насчитывает до 1200 автомобилей. Об этом сообщается в оперативном Telegram-канале.

Как говорится в сообщении оперативного канала, на дороге в очереди находятся 1229 машин.

"В очереди со стороны Тамани (на 09:00 мск) находятся 1229 транспортных средств", - отмечается в публикации.

Время ожидания проезда по трассе составляет более пяти часов. При этом, никаких затруднений со стороны Керчи нет.

9 июля 2023 года перед пунктами досмотра при въезде на Крымский мост со стороны Краснодарского края образовалась очередь из около 500 автомобилей. Движение по мосту было перекрыто, однако спустя час его уже восстановили.