Путин поздравил Шавката Мирзиеева с переизбранием на пост президента Узбекистана Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора со своим коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым поздравил его с переизбранием на пост главы государства, отметив, что он одержал убедительную победу. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в понедельник, 10 июля.

«Путин тепло поздравил Шавката Мирзиёева с убедительной победой на прошедших 9 июля досрочных президентских выборах», - сказано в заявлении Кремля.

Сообщается, что в ходе разговор главы государств подтвердили «взаимный настрой на дальнейшее всестороннее развитие дружественных отношений» двух стран, которые будут основан «на принципах союзничества и стратегического партнерства».

Напомним, Шавкат Мирзиеев одержал победу на досрочных выборах президента Узбекистана, которые состоялись в минувшие воскресенье, 9 июля. Политик набрал 87,05% голосов и был переизбран главой государства.