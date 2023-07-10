Губернатор Артамонов: Планируем и далее развивать ОЭЗ «Липецк», направляя инвестиции в инфраструктуру и опережающее создание мощностей

Фото: липецкаяобласть.рф

«Мы видим возрастающую удовлетворенность резидентов, которые ценят индивидуальный подход и внимание независимо от объема инвестиций. Планируем и далее развивать ОЭЗ «Липецк», направляя инвестиции в инфраструктуру и опережающее создание мощностей», – отметил Игорь Артамонов высокий уровень управляющей компании ОЭЗ «Липецк» по привлечению и работе с инвесторами.

Особая экономическая зона «Липецк» также вошла в число лидеров по объему осуществленных инвестиций в 2022 году с показателем 10,7 млрд рублей. Помимо этого, ОЭЗ «Липецк» среди лидеров и по объему уплаченных налогов в бюджетные системы России. В общей сложности резидентами «Липецка» перечислено 3,3 млрд рублей.

«Лидеров эффективности среди ОЭЗ за 2022 год отличает выстроенная и проверенная временем система сопровождения инвесторов на протяжении всего «жизненного цикла» инвестиционного проекта, предполагающая помимо льгот по обязательным платежам и аренде государственного имущества еще и информационную, административную и инфраструктурную поддержку бизнеса», – прокомментировал результаты деятельности особых экономических зон страны заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков.

КОНКРЕТНО

При подведении итогов учитывались 25 абсолютных и относительных количественных показателя, а также шесть расчетных показателей эффективности деятельность резидентов. Среди этих параметров рентабельность вложения средств федерального и регионального бюджетов в создание инфраструктуры, деятельность органов управления и другие показатели.