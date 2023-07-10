Перенесший трепанацию черепа Кирилл Андреев шокирован слухами о его состоянии Фото: Борис КУДРЯВОВ

Солист известной российской группы "Иванушки International" Кирилл Андреев рассказал о своем состоянии и слухах на фоне этого после трепанации черепа. Об истории из середины нулевых годов Андреев рассказал в новом интервью.

По словам звезды, он часто мог позволить себе выпить лишнего, однажды это едва не стоило ему жизни. В середине двухтысячных Андреев перебрал со спиртным и поссорился с одним из гостей на своем дне рождения. В результате драки певец упал и ударился головой. После он на протяжении нескольких дней лежал в больнице Склифосовского, где ему провели трепанацию черепа. Произошедшие события заставили артиста полностью пересмотреть свою жизнь.

"Это необходимо было пройти. Слава Богу, что это случилось со мной, и я легко отделался. Хотя трепанация — сложнейшая операция. Первые два-три года я не чувствовал запахи. Потом всё начало появляться заново. Видимо, какой-то нерв был затронут", - отметил Кирилл на Youtube-шоу "Во имя Святого Иоанна Кронштадтского".

Перемены в образе жизни не понравились многим друзьям Кирилла, с которыми он перестал общаться. Рядом с ним находились жена и самые преданные товарищи. По словам Андреева, тогда ходили разные слухи, что он не узнает своих знакомых.

"Слухами земля полнится. Для меня это был шок. Потому что я вроде здоровый, нормальный парень. По крайней мере, с приятелями, которые были со мной в тот момент, мы до сих пор дружим", - заявил Кирилл.

В тот же момент заболел и их грудной ребенок. Жена Андреева переживала вдвойне, однако все закончилось благополучно. Мальчик выздоровел как только звездный отец вернулся из больницы.

С фейками о своем состоянии столкнулась и певица Лолита Милявская. Артистка рассказывала, что ее "похоронили", правда, только в Германии. К произошедшему Лолита отнеслась с юмором и пояснила, что теперь точно знает, кому она небезразлична.