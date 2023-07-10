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НовостиВ мире10 июля 2023 8:22

Киев заявил о начале строительства завода по производству беспилотников Bayraktar

Как отметили украинские власти, разговоры о строительстве этого завода «идут уже пару лет»
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Киев заявил о начале строительства завода по производству беспилотников Bayraktar

Киев заявил о начале строительства завода по производству беспилотников Bayraktar

Фото: REUTERS

На Украине запустили строительство завода по производству беспилотников Bayraktar турецкой авиастроительной компании Baykar. Такое заявление в понедельник, 10 июля, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин.

«Если говорить о заводе Bayraktar … то по этому заводу начались строительные работы. По нему были переговоры, потом были остановки, скандалы. Этот завод начал строиться на деле, а не только на меморандумах», сказал глава ведомства в эфире телеканала «Рада», отметив, что разговоры на Украине о строительстве этого завода «идут уже пару лет».

Напомним. Пару дней назад, 8 июля, Анкара и Киева подписали меморандум о развитии на Украине производства беспилотников. Незадолго до этого стало известно, что известно, что компания Baykar собирается начать производство боевых беспилотников Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci на Украине в 2025 году.