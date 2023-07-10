Умер Олег Дибров, пострадавший в драке с участием Понасенкова* и его друга Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В больнице умер Олег Дибров, который пострадал во время драки с участием Евгения Понасенкова* и его друга юриста Рамиса Зарипова. Как передает «Пятый канал», врачи до последнего боролись за его жизнь.

55-летний мужчина, которого толкнул Зарипов, находился в коме около месяца.

Драка с участием Понасенкова* произошла в начале июня этого года, когда к блогеру гулявшему по Арбату вместе с юристом подошел пьяный мужчина и якобы начал оскорблять их. Зарипов толкнул его, а тот споткнулся и упал.

После простого толчка мужчина попал в реанимацию с открытой черепно-мозговой травмой. Кроме того, Медработники заявили об травматическом кровоизлияние, отеке и ушибе головного мозга тяжелой степени, а также переломах костей.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

*Признан в РФ иностранным агентом