Возвращение жителей в Шебекино приостановят на неделю Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о приостановке на неделю возвращения жителей из пунктов временного размещения (ПВР) в город Шебекино, а также села Новая Таволжанка и Архангельское.

«Нужно четко понимать оперативную обстановку и не допускать ни малейшего риска … Если обстановка будет спокойная, вернемся к возвращению жителей из ПВР через неделю», - заявил глава области в время оперативного совещания, которое состоялось в понедельник, 10 июля.

Гладков отметил, что решившим вернуться в свои дома жителям препятствовать не будут.

Напомним, Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Шебекино в ночь на субботу, 8 июля. Как сообщил тогда Гладков, один из украинских снарядов упал на территорию центрального рынка с последующим возгоранием. Кроме того, загорелась овощная база, а также один автомобиль.