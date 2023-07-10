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НовостиПроисшествия10 июля 2023 8:47

Возвращение жителей в Шебекино приостановят на неделю

Гладков: возвращение жителей в Шебекино приостановят на неделю
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Возвращение жителей в Шебекино приостановят на неделю

Возвращение жителей в Шебекино приостановят на неделю

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о приостановке на неделю возвращения жителей из пунктов временного размещения (ПВР) в город Шебекино, а также села Новая Таволжанка и Архангельское.

«Нужно четко понимать оперативную обстановку и не допускать ни малейшего риска … Если обстановка будет спокойная, вернемся к возвращению жителей из ПВР через неделю», - заявил глава области в время оперативного совещания, которое состоялось в понедельник, 10 июля.

Гладков отметил, что решившим вернуться в свои дома жителям препятствовать не будут.

Напомним, Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Шебекино в ночь на субботу, 8 июля. Как сообщил тогда Гладков, один из украинских снарядов упал на территорию центрального рынка с последующим возгоранием. Кроме того, загорелась овощная база, а также один автомобиль.