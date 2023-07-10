Столтенберг заявил, что страны НАТО не рассматривают Китай в качестве противника Фото: REUTERS

Страны НАТО не рассматривают КНР в качестве противника. Такое заявление сделал генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг в статье для журнала Foreign Affairs.

— НАТО не рассматривает Китай как противника. Мы должны продолжать взаимодействовать с Пекином в решении актуальных глобальных проблем, таких как распространение ядерного оружия и изменение климата, — подчеркнул Столтенберг.

Несмотря на это Столтенберг считает, что нынешняя политика Китая «бросает вызов безопасности, интересам и ценностям НАТО». Также по мнению генсека Альянс должен четко осознавать это и менять свои интересы на экономическую выгоду.

Помимо этого генсек НАТО призвал Пекин использовать свое влияние на Москву, чтобы помочь в урегулировании конфликта на Украине.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров высмеял претензии НАТО к внешней политике Китая анекдотом про Советский Союз. Он подчеркнул, что таким образом альянс только подтверждает свои глобальные претензии.