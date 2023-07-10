Глава делегации РФ в Вене Гаврилов: переговоры с Украиной просто невозможны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Переговоры по мирному урегулированию украинского конфликта на данный момент невозможны. Такое заявление в понедельник, 10 июля, глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, указав на нежелание Вашингтона и Киева.

«Сейчас переговоры просто невозможны. Захотели бы американцы, они бы заставили украинцев сесть за стол переговоров», - сказал российский дипломат в эфире «Россия 24».

По его словам, в Киеве изначально хотели найти дипломатическое решение конфликта и «начали давать сигналы», однако сейчас этого не происходит.

Напомним, в июне этого года президент Россий Владимир Путин заявил, что Москва всегда готова к переговорам по украинскому кризису, однако однажды Киев выбросил мирный договор на свалку истории.