Михаил Дегтярев: Сегодня самая важная задача - защита родины

Вездеходы успели зарекомендовать себя среди военнослужащих. Фото: Вячеслав РЕУТОВ

Только в конце мая первые тактические вездеходы багги хабаровского производства были переданы в зону СВО, и сегодня край уже отправляет новую партию автомобилей под названием «Ерофей», чьи возможности востребованы среди военнослужащих.

Процесс погрузки и отправки готовой техники на территорию, где ведутся боевые действия, прошел под личным контролем губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, который прибыл в международный аэропорт «Хабаровск Новый» имени Г. И. Невельского. На автомобильном трале вездеходы были доставлены прямо к военно-транспортному самолету Ил-76, который, помимо транспорта, загрузили продуктами питания и боеприпасами.

Выполнение задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным в рамках проведения СВО, требуют качественной и отлаженной техники, которая не доживает свои последние дни, а готова служить долгие годы. Поэтому новые модернизированные машины местного производителя будут как нельзя кстати для российских бойцов.

Губернатор напомнил, что очередные два багги, которые отправились на передовую силами военно-транспортной авиации, стали уже не первыми автомобилями, переданными военнослужащим.

- Вездеходы будут переданы одному из отрядов «Барс», которые сейчас работают на южном направлении в Запорожской области Российской Федерации. Наши тактические вездеходы уже успели хорошо себя зарекомендовать, внося свой вклад в выполнение боевых задач. Это ремонтопригодные, быстроходные машины высокой проходимости, которые находятся на хорошем счету у наших военнослужащих, - рассказал Михаил Дегтярев.

Сборка багги практически полностью осуществляется из отечественных материалов. Более того, наконец, появился двигатель, не уступающий аналогичным изделиям из дружественных стран.

Глава региона заявил, что компания-производитель продолжит наращивание мощностей.

- Хабаровская компания, занятая производством тактического вездехода, станет резидентом ТОР «Патриотическая» и получит дополнительные меры поддержки. У производителей уже есть заказы от гражданских ведомств, но сегодня самая важная задача, которая стоит перед страной - защита родины.