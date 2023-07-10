Кириенко рассказал о «самой долгой и сложной» войне против России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что Россия победит в горячей фазе противостояния на Украине, а также в экономической войне, однако назвал самой сложной и долгой идеологическую «войну смыслов».

«Эта борьба ... будет самая длинная. Вот из этих трех войн сначала закончится горячая война, мы обязательно победим, достигнем все задачи, которые поставлены были президентом», - заявил замглавы президентской администрации.

Как отметил Кириенко, экономическая война продолжится, но «самой длинной, самой сложной» станет информационно-психологическая война. По его словам, целью такой борьбы западных стран против России будет попытка уровне внушить россиянам, что история нашей страны «такая, которой нельзя гордиться, наша политическая система несовершенна, люди по своим природным склонностям ленивые, и вообще, в общем, все как-то у нас не так».

Напомним, сегодня, 10 июля, Служба внешней разведки (СВР) России заявила, что Госдеп США разослал по американским телеком-холдингам указания, в которых говорится о том, как нужно освещать события вокруг России. Уточняется, что целью является внедрение идеи о силовой борьбе с российской власти.