Девять подростков пострадали из-за обрушения аттракциона в центре Ирана Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Не менее девяти подростков пострадали из-за обрушения аттракциона в парке развлечений в центре Ирана. Инцидент произошел в провинции Исфахан. Об этом рассказали в агентстве ИСНА.

Случилось это вечером девятого июля, а на момент обрушения карусели там были дети в возрасте от 13 до 15 лет. Они упали на землю с высоты, после чего пострадавших госпитализировали с травмами спины. На данный момент их состояние стабильное.

Отмечается, что среди пострадавших шесть девочек и три мальчика, а причины происшествия сейчас выясняются. На данный момент парк аттракционов закрыт до окончания разбирательств.

Ранее в Пакистане не менее восьми детей погибли в результате схода оползня на детскую площадку. По имеющейся информации это могло произойти из-за муссонных дождей, которые шли в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва около недели.

В целом же из-за природной катастрофы погибли 27 человек, а в некоторых населенных пунктах обрушились жилые дома.