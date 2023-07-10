Генерал ВСУ Наев заявил об усилении границы с Белоруссией инженерными заграждениями Фото: REUTERS

Украинские войска на белорусской границе вскоре будут прикрыты более прочными инженерным заграждениями. Кроме того, планируется усилить вооружение и технику. Об этом заявил командующий украинскими объединенными силами Сергей Наев Telegram-канале.

По словам Наева, сейчас окончена проверка оборонных возможностей северной операционной зоны в пределах нескольких направлений. Речь идет о Житомирском, Ровенском и Волынском направлениях.

"Администрациям и нашим воинам поставлены задачи, чтобы улучшить оборонительные рубежи и позиции. Вскоре угрожающие направления будут более прочно прикрыты соответствующими инженерными заграждениями", - заявил Наев.

По его словам, ВСУ начали тренироваться в различных ситуациях, подразделения на государственной границе будут усилены.

Вооруженные силы Украины также сменили тактику и в бое. Об этом рассказал врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Сейчас украинские военные перестали бросать в бой крупные силы и перешли к действиям малыми группами. При этом, российские бойцы готовы к любому раскладу и успешно справляются с поставленными задачами.