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НовостиВ мире10 июля 2023 9:50

Глава МИД Турции Фидан обсудил с Блинкеном вопросы расширения НАТО

Также в телефонном разговоре обсуждался предстоящий саммит в Вильнюсе
Роман ПОЛОСИКОВ
Глава МИД Турции Фидан обсудил с Блинкеном вопросы расширения НАТО

Глава МИД Турции Фидан обсудил с Блинкеном вопросы расширения НАТО

Фото: REUTERS

Глава Министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан десятого июля провел телефонный разговор с госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном, в ходе которого обсуждался вопрос расширения НАТО. Об этом сообщили в пресс-службе турецкого внешнеполитического ведомства.

— В ходе разговора были обсуждены вопросы расширения НАТО и предстоящий в Вильнюсе саммит альянса, — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что ранее состоялся телефонный разговор главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова с турецким коллегой Хаканом Фиданом. В ходе диалога обсуждались последние события вокруг конфликта на Украине.

Турецкая сторона обратила особое внимание на продолжение поставок вооружения киевскому режиму, а этот курс главы внешнеполитических ведомств признали деструктивным. Также обсуждался вопрос продления зерновой сделки и развития российско-турецкого сотрудничества.