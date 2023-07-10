Глава МИД Турции Фидан обсудил с Блинкеном вопросы расширения НАТО Фото: REUTERS

Глава Министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан десятого июля провел телефонный разговор с госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном, в ходе которого обсуждался вопрос расширения НАТО. Об этом сообщили в пресс-службе турецкого внешнеполитического ведомства.

— В ходе разговора были обсуждены вопросы расширения НАТО и предстоящий в Вильнюсе саммит альянса, — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что ранее состоялся телефонный разговор главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова с турецким коллегой Хаканом Фиданом. В ходе диалога обсуждались последние события вокруг конфликта на Украине.

Турецкая сторона обратила особое внимание на продолжение поставок вооружения киевскому режиму, а этот курс главы внешнеполитических ведомств признали деструктивным. Также обсуждался вопрос продления зерновой сделки и развития российско-турецкого сотрудничества.