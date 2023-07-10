Times of India: Россия сократила скидки на нефть для Индии

Россия сократила скидки на нефть для Индии Фото: REUTERS

Россия резко снизила скидки на нефть, поставляемую переработчикам в Индии. Об этом пишет Times of India со ссылкой на источники.

«Скидка на российский сорт Urals сократилась с уровня около 30 долларов за баррель в середине прошлого года до уровня, близкого к четырем долларам за баррель», - передает издание.

Собеседники издания заявили, что Россия выставляет нефтеперерабатывающим заводам Индии счета по цене немного ниже, чем установленный потолок западных стран в 60 долларов за баррель, однако взимает еще от 11 до 19 долларов за доставку от Черного и Балтийского морей до западного побережья страны, что «выше, чем тарифы на сопоставимые расстояния, такие как рейс из Персидского залива в Роттердам».

При этом уточняется, что в течение мая этого года Индия получала из России по 1,96 млн баррелей в день, что на 15% больше, чем месяцем ранее. Таким образом, на долю РФ пришлось около 42% всего индийского импорта сырой нефти.

Напомним, в начале июля появилась информация о том, что нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Индии начали оплачивать часть поставок российской нефти в юанях.