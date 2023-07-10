Экс-генсек НАТО Солана: важно избежать реального конфликта с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший генеральный секретарь НАТО и экс-верховный представитель ЕС по общей внешней политике и политике безопасности Хавьер Солана заявил о важности не допустить прямого конфликта России с НАТО и США. В противном случае он может перерасти в третью мировую войну.

"Важно избежать реального конфликта, сейчас он есть между Москвой и Киевом, но как только он перейдет в конфликт со странами НАТО и США, он станет ядерным. Мы поднимемся до уровня третьей мировой войны. Поэтому все должно делаться взвешенно и разумно", - заявил Солана испанской газете Mundo.

Также Солана добавил, что на данный момент альянс, несмотря на помощь Украине, не находится в состоянии конфликта с Россией.

Журналист Дуг Бандоу призвал американские власти США задуматься об интересах собственного народа и прекратить уже проигранный конфликт против России, пока не стало слишком поздно.