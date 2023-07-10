Россияне считают финансы главным фактором для укрепления семьи
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Россияне назвали главные факторы, влияющие на благополучие семьи и те, которые ведут к развалу союза.
56% респондентов уверены, что хороший союз начинается с любви с первого взгляда. Для 55% семья – это муж или жена, а для 52% - это родители. 46% не мыслят семью без детей.
Говоря о семье, братьев и сестер назвали 14,5% участников опроса, а бабушек, дедушек и других родственников – 13%, передает «Газета.Ru».
Факторы, благотворно влияющие на семью:
Здоровые взаимоотношения – 36%,
Финансовый достаток - 32%,
Собственное жилье - 27%,
Отсутствие ипотеки -18%,
Здоровье родственников - 17%,
Совместный досуг - 12%.
Факторы, разрушающие семью:
Неверность супруга или супруги - 33%,
Вредные привычки - 30%,
Проблемы с деньгами - 28%,
Отсутствие стабильной работы - 18%,
Увлечение азартными играми - 18%.
Большинство участников опроса отметили, что в их семье царят партнерские отношения, такой вариант выбрали 47%. А вот почти каждая третья семья хранит традиционные ценности: мужчина зарабатывает, женщина хранит очаг. А вот в 17% союзов решения принимает мужчина.
Кстати, до брака большинство проверяли свои отношения и встречались почти пять лет, об этом заявили 60% участников исследования. Таковы результаты опроса, проведенного «АльфаСтрахованием».
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