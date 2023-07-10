Россияне считают финансы главным фактором для укрепления семьи Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россияне назвали главные факторы, влияющие на благополучие семьи и те, которые ведут к развалу союза.

56% респондентов уверены, что хороший союз начинается с любви с первого взгляда. Для 55% семья – это муж или жена, а для 52% - это родители. 46% не мыслят семью без детей.

Говоря о семье, братьев и сестер назвали 14,5% участников опроса, а бабушек, дедушек и других родственников – 13%, передает «Газета.Ru».

Факторы, благотворно влияющие на семью:

Здоровые взаимоотношения – 36%,

Финансовый достаток - 32%,

Собственное жилье - 27%,

Отсутствие ипотеки -18%,

Здоровье родственников - 17%,

Совместный досуг - 12%.

Факторы, разрушающие семью:

Неверность супруга или супруги - 33%,

Вредные привычки - 30%,

Проблемы с деньгами - 28%,

Отсутствие стабильной работы - 18%,

Увлечение азартными играми - 18%.

Большинство участников опроса отметили, что в их семье царят партнерские отношения, такой вариант выбрали 47%. А вот почти каждая третья семья хранит традиционные ценности: мужчина зарабатывает, женщина хранит очаг. А вот в 17% союзов решения принимает мужчина.

Кстати, до брака большинство проверяли свои отношения и встречались почти пять лет, об этом заявили 60% участников исследования. Таковы результаты опроса, проведенного «АльфаСтрахованием».

Если же расставание неизбежно, то нужно постараться сохранить хорошие отношения. Клинический психолог Евгения Пименова рассказала Пятому каналу, как разойтись на положительной ноте и остаться в хороших отношениях.

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова рассказала, как и куда обращаться с заявлением в подобных случаях.

- Если мама или папа не участвуют в жизни ребенка, важно взыскивать алименты в судебном порядке, фиксировать их неуплату, привлекать к ответственности и, если нужно, лишать таких родителей прав, — сказала Мишонова "360".

Адвокат Виктория Шакина объяснила, что получить алименты можно даже с родителя, который решил уехать за рубеж.

- подать заявление на алименты можно как в процентном соотношении к официальному доходу бывшего супруга, так и в твердой сумме — в зависимости от установленного прожиточного минимума, - отметила эксперт газете "Известиям".