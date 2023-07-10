В Германии считают, что Зеленский становится проблемой для «американского большого брата» Фото: REUTERS

Владимир Зеленский становится проблемой для «большого американского брата» и для других партнеров Киева. Такое заявление сделал депутат Бундестага Штефан Койтер.

— Со своими партнерами он не ведет дела открыто и честно. Он политик, хотя все-таки артист. И как политик он должен военное планирование оставить военным, у которых есть понимание в военном деле, — подчеркнул Койтер.

Также он подчеркнул, что часть народа Украины обвиняют президента Владимира Зеленского в смерти тысяч украинцев, после того, как он отдал приказ о начале наступления при неполной готовности.

Помимо этого глава Украины не раскрывает информацию о том, что происходит с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и главой разведки Кириллом Будановым. Койтер отметил, что никто не понимает, как далеко может зайти Зеленски и какой обузой он есть или будет для своих партнеров.

Ранее KP.RU рассказыал, что визит Зеленского в Европу обернулся полным провалом, поскольку Украине фактически отказали в помощи.