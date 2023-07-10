Песков: Путин встречался с Пригожиным и командирами ЧВК «Вагнер»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин встречался с Евгением Пригожиным в Кремле через пять дней после мятежа, 29 июня 2023 года. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, уточнив, что встреча длилась около трех часов, в ней также участвовали командиры отрядов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», а всего их было 35 человек.

Представитель Кремля отметил, что командиры ЧВК «Вагнер» изложили российскому президенту свою версию событий, отметив, что являются убежденными сторонниками главы государства и его солдатами. Песков также сообщил, что Путин дал свою оценку случившегося, предложив представителям военной компании «дальнейшие варианты трудового применения».

«Выслушал объяснения командиров … они акцентировали, что являются убежденными сторонниками и солдатами главы государства и верховного главнокомандующего», - сообщил представитель Кремля.

Напомним, ранее Песков сообщил, что Кремль не следит за перемещениями Пригожина, отметив, что в президентской администрации не имеют ни возможности, ни желания это делать.