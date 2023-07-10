Песков: Кремль не видит угрозы для финансовой стабильности в РФ из-за курса рубля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сложившуюся ситуацию с курсом рубля.

По словам Пескова, в Кремле сейчас не видят угрозы для финансовой стабильности в России из-за курса рубля.

"Ситуация лучше, чем можно спрогнозировать", - отметил Песков.

Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что режим плавающего курса рубля и таргетирования инфляции демонстрируют свою эффективность, но низкая инфляция пока не стала якорем экономики России.

В ходе брифинга Песков прокомментировал и возможное вступление Украины в Североатлантический альянс. По его словам, в случае, если данное государство станет членом НАТО, то оно сразу станет угрозой для России. Это, в свою очередь, потребует понятной и твердой реакции. Негативные последствия данное решение будет иметь и для стран Европы.