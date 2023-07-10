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НовостиВ мире10 июля 2023 10:36

Эрдоган объяснил, что упростит вступление Украины в НАТО

Эрдоган: Завершение конфликта упростит вступление Украины в НАТО
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Эрдоган объяснил, что упростит вступление Украины в НАТО

Эрдоган объяснил, что упростит вступление Украины в НАТО

Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что завершение украинского конфликта сможет упростить процесс вступления Украины в состав Североатлантического альянса.

«Мы убеждены, что скорейшее завершение конфликта справедливым и прочным миром будет способствовать вступлению Украины в НАТО», - заявил турецкий лидер перед вылетом на саммит НАТО в Вильнюсе, который должен состояться 11-12 июля 2023 года.

Эрдоган также сообщил, что на предстоящем саммите будут рассмотрены принятые на саммите в Мадриде решения об укрепление структуры сдерживания и обороны блока, а также поддержке партнеров, в том числе Украины.

Напомним, накануне Bild заявила, что Вашингтон и Берлин приняли решение блокировать заявку Украины на членство в НАТО. Отмечалось, Соединенные Штаты и Германия оказывают давление на другие страны-члены Североатлантического альянса для того, чтобы те поддерживали их позицию, а украинский президент в связи с этим намеревался публично обратиться с призывом о принятии его страны в альянс.