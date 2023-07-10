Глава АвтоВАЗа Соколов допустил подорожание Lada из-за курса рубля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент российского завода АвтоВАЗ Максим Соколов в понедельник, 10 июля, во время международной промышленной выставки в Екатеринбурге «Иннопром» предупредил о возможном подорожании автомобилей Lada из-за роста курса доллара по отношению к рублю.

Как заявил Соколов, повышение стоимость может произойти после прекращения поставок импортных материалов, а также сырья по фиксированным ценам. По его словам, соотношение доллара к рублю оказывает влияние на отпускные цены поставщиков комплектующих для автомобилей АвтоВАЗа.

Глава завода назвал очень вероятным, что к началу продаж нового кроссовера Lada X-Cross 5 АвтоВАЗу будет необходимо скорректировать цены. В июне этого года заявляли, что данная модель будет стоить около 2,5 млн рублей.

Напомним, ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина связала ослабление курса российской валюты сокращением экспорта и снижением стоимости нефти, отметив, что подорожание черного золота, произошедшие в последнее время, будет ощутимо в следующие периоды.