В Кузбассе по поручению губернатора увеличили поставки местной продукции для школ и больниц

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

Кузбасские школы и больницы должны получать качественные и свежие продукты местных производителей, отметил глава региона Сергей Цивилев. По поручению губернатора областной минсельхоз увеличил поставки продукции кузбасских производителей в учреждения социальной сферы. Сегодня у предприятий региона есть возможность на 100% закрывать потребности социальных организаций в хлебобулочных изделиях, картофеле, овощах, молоке, сырах, яйцах и других продуктах.

«Для нас очень важно обеспечивать социальные учреждения региона продукцией местного производства. В первую очередь это гарантия, что наши дети в детских садах и школах, пациенты в больницах и постояльцы социальных учреждений получают качественное и свежее питание без перебоев. По ряду позиций мы достигли положительной динамики. Нужно увеличивать поставки в социальные учреждения мяса и мясной продукции, различных круп, произведенных в Кузбассе», - рассказал Сергей Цивилев.