Путин подписал закон о двойном гражданстве для жителей России и Абхазии Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал закон, который ратифицирует соглашение между Россией и Абхазией о двойном гражданстве. Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации.

Теперь граждане России и Абхазии могут приобрести гражданство одного из государств договора, не отказываясь при этом от имеющегося.

Помимо этого, те, кто имеет гражданство Абхазии по состоянию на 26 августа 2008 года, могут подать заявление на российское гражданство в упрощенном порядке. Что касается гражданства детей, то оно следует гражданству родителей.

Согласно закону, жители России и Абхазии с двойным гражданством имеют право на социальное обеспечение, образование и медицинское обслуживание в соответствии с законодательством того государства, в котором живут.

Ранее Путин провел телефонный разговор с президентом Абхазии Асланом Бжанией. В ходе переговоров главы государств обсудили актуальные вопросы двусторонней повести, в том числе реализацию ранее принятых договоренностей о социально-экономическом развитии Абхазии.