Джонни Депп приедет в Россию Фото: EAST NEWS

Актер Джонни Депп приедет в Москву осенью этого года. Об этом рассказала пресс-служба группы «ЯМОРЕ», уточнив, что переговоры с командой артиста велись еще с 2018 года - с момента его выступления в «Олимпийском» в составе Hollywood Vampires.

«В основном все эти годы мы общались в духе: «Как жизнь?» В 2020 году у нас появилась идея записать совместную песню, мы закинули эту идею менеджменту Деппа», - приводит «Газета.Ru» заявление участника «ЯМОРЕ» Михаила Лисова.

По словам Лисова, два года переговоров усложнялись тем, что актер судился с Эмбер Херд, однако год назад, после его победе в суде, «написали, что он готов приехать».

Музыкант сообщает, что с актером договорились о гонораре в размере 370 тысяч долларов, а также проведении экскурсии по маршруту Калининград - Зеленоградск - Куршская коса - Светлогорск - поселок Янтарный. Отмечается, что изначально артисту предлагали больший гонорар, но его команда сделала предложение о меньшей сумме, но с проведением экскурсией.

«Через две недели у нас видеозвонок с актером. Волнительно, конечно, хотя Джонни очень простой в общении, не строит из себя никого, классный мужик. Уже активно идет подготовка к его приезду, а осознание, что это все не сон, еще не пришло», - рассказал участника «ЯМОРЕ».

Напомним, Джонни Депп выиграл суд у бывшей жены, сообщив, что отдаст выигранные деньги на благотворительность.