Глава МИД Омана аль-Бусаиди: конфликт на Украине необходимо решить путем диалога Фото: pixabay.com

Урегулирование конфликта на Украине должно произойти путем диалога, который будет основываться на международном праве и учитывать мнение всех сторон. Такое заявление сделал глава Министерства иностранных дел Омана Бадр бен Хамад аль-Бусаиди.

— Мы верим в необходимость мирного решения этого конфликта и подтверждаем важность решения путем диалога на основе международного права, с учетом интересов всех сторон, — заявил аль-Бусаиди в ходе стратегического диалога «Россия - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива».

Ранее глава делегации Российской Федерации в Вене Константин Гаврилов заявил, что на данный момент переговоры с Украиной вести невозможно. Он подчеркнул, что если бы США захотели, они давно бы заставили Киев пойти на переговоры, однако этого не происходит.