Снег выпал на западе ЮАР Фото: REUTERS

Снег выпал в ночь на понедельник, 20 июля, в западных районах Южно-Африканской Республики (ЮАР) с приходом на пике зимы на юг континента холодных воздушных масс из Антарктиды. Об этом заявила местная радиостанция SABC.

Снег идет в разных районах провинции Западный Кейп. Отмечается, что на многих дорогах была образована гололедица. Власти стран призывают водителей соблюдать предельную внимательность.

Холодный фронт на данный момент движется вглубь страны. Утром в понедельник, 10 июля, температура воздуха резко опустилась в столичной провинции Гаутенг, а также соседней Фри-Стейт. Минувшая ночь была в ЮАР самой холодной в этом году. В Йоханнесбурге и Претории опускалась падала ниже нуля градусов.

«В течение дня многочисленных районам Квазулу-Наталь грозят мощные снегопады», - рассказала синоптик Лулама Феме.

Напомним, в июле прошлого года юге Африки был побит рекорд холода. В городе Кимберли, расположенной в центральной части ЮАР, а также в прилегающих районах температура воздуха упала до минус 9,9 градуса Цельсия.