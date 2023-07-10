Российские войска уничтожили до 275 солдат и наемников ВСУ на Донецком направлении Фото: Александр КОЦ

Министерство обороны России сообщило, что российские войска группировки “Юг” за прошедшие сутки отразили несколько атак ВСУ, в результате которых Киев потерял до 275 бойцов, пять единиц военной техники и склад боеприпасов.

“На донецком направлении грамотными действиями подразделений "Южной" группировки войск успешно отражены атаки противника в районах населенных пунктов Невельское, Водяное и Клещеевка Донецкой народной республики. В ходе боевых действий уничтожены до 275 украинских военнослужащих и иностранных наемников, один танк и четыре автомобиля”, — сообщили в свежей сводке о ходе спецоперации на Украине.

Напомним, днем ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на украинских военных сообщило, что наступательным подразделениям ВСУ не хватает танков и бронетехники для прорыва линии обороны ВС РФ, а в результате штурмов Киев несет значительные потери в личном составе.

При этом журнал Economist сообщил, что командование ВСУ после провала первой фазы наступления перешло к новой тактике разминирования подступов к линии обороны ВС России, из-за чего украинские саперы боятся выполнять указания командования.