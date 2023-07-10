Средства ПВО России перехватили пять украинских ракет ЗРК С-200

Средства ПВО перехватили пять украинских ракет ЗРК С-200 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны Российской Федерации в понедельник, 10 июля, заявило, что за минувшие сутки российские системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили пять выпушенных Вооруженными силами Украины (ВСУ) управляемых зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-200, а также восемь беспилотников.

«Средствами противовоздушной обороны перехвачено пять выпущенных ВСУ управляемых ракет зенитного ракетного комплекса С-200», - сказано в заявлении российского военного ведомства.

Напомним, сегодня, 10 июля, в Министерстве обороны РФ сообщил, что украинские войска пытались ударить ракетами С-200по Крыму, а также Калужской и Ростовской областям. Уточнялось, что ВСУ целились по Крымскому мосту, а также по военному аэродрому в Ростовской области. Однако эта попытка не удалась. Было поручено выявлять и уничтожать места хранения такого вооружения.