Мишустин: Россия будет повышать устойчивость производств на фоне санкций Фото: REUTERS

России предстоить повысить устойчивость своих производст на фоне санкционного давления, а для этого необходимо добиться технологического суверенитета. Такое заявление сделал премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин.

— Российская промышленность уже не вернется к прежним моделям работы, которые опирались на импорт зарубежных технологий, — подчеркнул Мишустин на пленарном заседании международной промышленной выставки «Иннопром».

Напомним, что ранее стало известно о посещении премьер-министром России Михаилом Мишустиным промышленной выставки «Иннопром-2023» в Екатеринбурге. Там же к нему присоединятся премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.

Также ранее Мишустин на встрече с Путиным заявил, что ВВП по итогам года может вырасти более чем на два процента, а драйвером для роста стала именно обрабатывающая промышленность.