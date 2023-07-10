Вдова Ильи Олейникова рассказала, что пережить смерть мужа ей помогли друзья и дом. Фото: скрин передачи

В этот день народному артисту России Илье Олейникову, актеру популярного когда-то на всю страну телешоу «Городок!», могло бы исполниться 76 лет. Однако из-за онкологии его сердце остановилось 11 лет назад.

Вдова Олейникова Ирина Клявер в беседе с SPB.KP.RU впервые призналась, что ей помогло пережить смерть супруга, с которым она прожила почти 40 лет. Женщина бережно хранит память о муже, а помогают ей в этом друзья и дом.

«Это является сохранением памяти обо всем, чего он касался и что он создавал. Потому что ко мне приходят друзья и говорят, что такое ощущение, будто Илюшенька просто куда-то вышел. Дом настолько наполнен его любовью и заботой», - рассказала Клявер.

По ее словам, Олейников был замечательным отцом и прекрасным хозяином.

«Это, безусловно, здорово, что такая атмосфера сохранилась, потому что дом красивый. Не по богатству, а потому что каждая вещь, что в нем есть, была куплена с любовью», - объяснила Клявер.

Вдова Олейникова также рассказала, что к близким актер приходит во сне. Однако она призналась, что ей самой супруг почти не снится.

«Но иногда бывают какие-то озарения. Я могу проснуться и вспомнить, что я сегодня, оказывается, разговаривала с Ильей», - пояснила женщина.

Напоминает вдове о муже и внук Тимофей, который растет похожим на деда.

Ранее актер Юрий Стоянов рассказывал, что есть два человека, которые сыграли основную роль в его жизни: Олейников сделал его состоявшимся человеком в профессии, а жена — счастливым мужчиной.