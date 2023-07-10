Губернатор Сергей Цивилев: 87 кузбасских выпускников набрали по 100 баллов на ЕГЭ

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

В этом году 87 кузбасских выпускников набрали по 100 баллов на ЕГЭ – на 10 человек больше, чем в 2022 году, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев. Больше всего максимальных оценок ребята получили за экзамен по русскому языку (57 человек) и по литературе (19 учеников). По 100 баллов сразу за два экзамена – русский язык и историю – набрал Захар Кушнеров из Новокузнецка. Еще один новокузнецкий выпускник Виктор Молчанов получил максимальные оценки за русский язык и физику.

«Мы создаем в Кузбассе все условия для того, чтобы дети получали качественное и современное образование. Благодаря такому подходу и труду наших педагогов в регионе ежегодно увеличивается число стобалльников. Надеюсь, что наша талантливая молодежь останется учиться и работать в Кузбассе, потому что условия для получения достойного высшего образования, которые сейчас есть в регионе, соответствуют самым высоким стандартам», - подчеркнул Сергей Цивилев.

Всего в 2023 году ЕГЭ в Кузбассе сдавали 9,6 тысяч выпускников.