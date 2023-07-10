Владелец Global Spirits Черняк внесен в перечень террористов и экстремистов Фото: Олег ЗОЛОТО

Владелец крупного алкогольного холдинга Global Spirits Евгений Черняк*, которого обвиняют в финансировании Вооруженных сил Украины (ВСУ), внесен в перечень террористов и экстремистов. Данные предпринимателя появились на сайте Росфинмониторинга в понедельник, 10 июля.

Согласно информации ведомства, Черняк* внесен в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых есть данные об их причастности к терроризму или экстремистской деятельности.

Напомним, в начале прошлой неделе, 3 июля, Следственный комитет РФ по Москве объявил Евгения Черняка* в розыск, отметив, что предприниматель перевел украинским войскам более 500 млн рублей для дальнейшего осуществления ими террористической деятельности в России.

В заявлении следствия отмечалось, что с февраля по апрель прошлого года Евгений Черняк* и ряд других лиц вступили в сговор, который привел к финансированию ВСУ, а также других вооруженным формированиям. В июне этого года бизнесмен приобрел и отправил Военному Флоту Украины (ВФУ) товары на сумму более 90 млн рублей.

* физическое лицо, включенное в перечень террористов и экстремистов в России