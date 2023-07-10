Мошенница украла более 100 млн рублей у своих жертв в Ижевске

Сейчас женщина находится под арестом Фото: Олег ЗОЛОТО

Около 100 жителей Удмуртии стали жертвами мошенничества после попытки вложиться в инвестиции. Как сообщает Udm-info, ссылаясь на пресс-службу МВД по региону, все они были клиентами 52-летней жительницы Ижевска.

По версии следствия, женщина предлагала знакомым легкий способ заработка, – они вкладываются в строительство домов, а затем получают высокий доход от инвестиций. Потерпевшие верили подозреваемой и отдавали ей деньги, а она в свою очередь тратила эти суммы на личные нужды.

Первое время женщина выплачивала проценты по вкладам, а затем переставала выходить на связь. Таким образом подозреваемая незаконно обогатилась более чем на 100 миллионов рублей.

В скором времени на имущество женщины наложат арест. В том числе на две иномарки, 5 объектов недвижимости, а также ювелирные украшения, деньги и технику. Сейчас женщина находится в изоляторе временного содержания, она задержана по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере).