Российские военные отразили атаки украинской армии в ДНР и Запорожской области

Российская артиллерия отразила атаки украинской армии в ДНР и Запорожской области Фото: Александр КОЦ

Министерство обороны РФ в очередной сводке за сутки проинформировало об отражении атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Ровнополь Донецкой Народной Республики (ДНР) и Работино Запорожской области.

«На Южно-Донецком направлении огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Восток» отражены атаки противника в районах населенных пунктов Ровнополь Донецкой Народной Республики и Работино Запорожской области», - сказано в заявлении российского оборонного ведомства.

Кроме того, по данным Минобороны РФ, около Приютного в Запорожской области пресечена деятельность украинских диверсантов.

Днем ранее российское оборонное ведомство заявляло о том, что военнослужащие РФ отразили несколько атак ВСУ в Запорожской области. В частности, удары были успешно отражены в районах населенных пунктов Работино, Новоданиловка и Малая Токмачка Запорожской области.

Недавно Минобороны РФ также опубликовало видео уничтожения украинской техники на Южно-Донецком направлении. В ролике можно увидеть, как экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52 атакует бронетранспортер ВСУ при помощи высокоточного оружия. Техника и экипаж противника в результате попадания управляемой ракеты были полностью уничтожены.