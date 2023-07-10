"Траст" продал 90% акций банка "Точка" за 41,5 миллиарда рублей

"Траст" продал 90% акций банка "Точка" за 41,5 миллиард рублей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Банк непрофильных активов "Траст" на аукционе продал 90,01% акций банка "Точка". Об этом сообщает ТАСС.

Сумма сделки составляет 41,5 миллиарда рублей. Приобрели акции топ-менеджмент и консорциум инвесторов. В него входит и группа "Интеррос", принадлежащая Владимиру Потанину. Цифровой банк "Точка" обслуживает малый бизнес и индивидуальных предпринимателей.

Более подробные детали не раскрываются. Завершится сделка в третьем квартале 2023 года, после чего все 100% акций перейдут топ-менеджменту и консорциуму инвесторов.

В мае 2023 года немецкий концерн Henkel AG, производящий бытовую химию, завершил сделку по продаже активов в России. Об этом сообщили в самой компании.