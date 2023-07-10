Байден и Сунак высказались за продолжение помощи Киеву Фото: REUTERS

Президент Соединенных Штатов Джо Байден и премьер-министр Британии Риши Сунак по итогам переговоров высказались за продолжение помощи Киеву, но не разговаривали по поводу членства Украины в НАТО. Об этом рассказали в канцелярии британского премьера.

Помимо этого там отметили, что Великобритания поддержала членство Украины в Североатлантическом альянсе, однако все пути для вступления необходимо будет обсуждать.

Байден и Сунак также подчеркнули, что партнеры Украины тоже должны взять на себя обязательства по долгосрочной поддержке Киева, обеспечивая руководство страны всем необходимым.

Ранее Министерство обороны России заявило, что с начала спецоперации российские войска уничтожили почти пять тысяч наемников ВСУ. Также около 4801 наемников сбежали с украинской территории. В ведомстве подчеркнули, что большинство наемников были из Соединенных Штатов, Канады и европейских стран.