Мишустин заявил, что Россия остается открытой для экономического сотрудничества Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава правительства РФ Михаил Мишустин в понедельник, 10 июля, заявил, что России остается открытой для экономического сотрудничества с другими странами.

В ходе своего выступления на международной промышленной выставке «Иннопром» премьер-министр сообщил, что на мероприятие приехали компании из регионов Ближнего Востока, Африки, Центральной и Юго-Восточной Азии.

«Россия открыта для сотрудничества. И мы готовы развивать партнерские отношения в сфере промышленности, технологий и инноваций», - подчеркнул Мишустин.

По его словам, в 2023 году в выставке принимают участие более 1 тысячи компаний из 35 стран. Глава федерального кабмина отметил, что в этом году партнером «Иннопрома» выступила Белоруссия, которая является «добрым соседом» РФ.

Ранее о том, что Россия открыта для конструктивного партнерства со всеми странами, заявлял президент РФ Владимир Путин. По его словам, Москва готова к диалогу и не собирается изолироваться. Также российский лидер отмечал, что надеется на равноправные и учитывающие взаимные интересы отношения с партнерами.