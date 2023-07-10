Путин подписал закон об упрощенном ВНЖ иностранцам, заключившим контракт с ВС РФ

Путин подписал закон об упрощенном ВНЖ для заключивших с ВС контракт во время СВО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому иностранные граждане, заключившие контракт с Вооруженными силами (ВС) РФ в период проведения специальной военной операции, смогут получить вид на жительство (ВНЖ) в стране в упрощенном порядке.

Кроме того, высококвалифицированные иностранные специалисты отныне смогут оформить бессрочный ВНЖ в России. Для этого они должны отработать в стране не менее двух лет, а члены их семьи должны проживать на территории РФ с ранее полученным ВНЖ.

Закон также упорядочивает систему получения разрешения на работу высококвалифицированным иностранцам. Соглашение будет выдаваться сроком не более чем на три года. При этом допускается неоднократное его продление, также не более чем на трехлетний период.

Ранее в июне глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что ежедневно на службу по контракту поступают свыше 1,3 тысячи человек.