В России запретили взыскивать просроченные долги с жителей новых регионов до 2026 года

Путин подписал закон о запрете взыскания просроченных долгов в новых регионах Фото: REUTERS

Просроченные долги по кредитам будет запрещено взыскивать с жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей до 1 января 2026 года. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

В документе уточняется, что речь идет об обязательствах, которые возникли до 30 сентября прошлого года.

Согласно закону, запрет не распространяется на задолженность между физическими лицами, а также на долги за ЖКУ и по кредитам, которые есть у индивидуальных предпринимателей.

Ранее российский лидер утвердил российские пенсионные нормы для жителей новых регионов страны, они вступили в силу с 1 марта 2023 года.

Сайт KP.RU ранее также разбирался в том, как ведется оформление пенсий, пособий и больничных в Донецкой, Луганской республиках, Херсонской и Запорожской областях по новым правилам.