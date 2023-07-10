MW: Россия получит доступ к технологиям Запада после захвата Storm Shadow Фото: EAST NEWS

Российская сторона получит доступ к разработкам Североатлантического альянса с помощью захвата западной крылатой ракеты Storm Shadow. Об этом сообщает американский портал Military Watch Magazine.

"Захват ракеты предоставит еще большие возможности для изучения технологий крылатых ракет Запада и разработки подобных мер противодействия", - сообщается в издании.

Также газета пишет, что такие данные окажутся очень полезными для Москвы, поскольку они позволят разработать меры для эффективного противостояния НАТО. При отсутствии такого оружия западные истребители четвертого поколения оказались бы уязвимыми при поражении с недалекого расстояния.

5 июля практически целая ракета Storm Shadow упала в зоне спецоперации. Военное издание США The War Zone заявило, что российские инженеры в ходе изучения объекта смогут получить очень “чувствительную” для Запада информацию об устройстве данных ракет.