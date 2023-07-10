Турэксперт Барзыкин: массовой отмены туров в Сочи из-за потопа нет Фото: Олег УМАРОВ

В Сочи вот уже несколько дней подтоплены городские улицы, но из-за проливных дождей массовых отмен туров не началось. Хотя некоторые туристы предпочитают перенести бронирование на более поздний срок.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин подтвердил, что отели идут навстречу тем, кто не горит желанием оказаться на побережье в ближайшее время.

- Возможно и смещение дат тура. Полная отмена просто невыгодна, потому что стоимость всего тура никто не вернет, — уточнил Барзыкин Lenta.ru.

Если хочется перенести поездку, то стоит обратиться к туроператору. Если поездка бронировалась самостоятельно, то отдельно придется решать вопрос с отелем и билетами.

В центральном районе Сочи пока последствия потопов не сильно заметны, но дожди не прекращаются. А вот в Адлеровском и Хостинском последствия очень сильные.

- Отдыхающим и местным жителям, конечно, лучше переждать непогоду дома, - говорит эксперт.

Тем временем, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская сказала Rt, что дожди в Сочи сохранятся до 12 июля.

- 10 июля выпадет еще порядка 30—40 мм дождя. 100 мм — это месячная норма. Получается, что за сутки выпадет около месячной нормы осадков в Сочи, - сказала синоптик.

Сложившаяся ситуация — не нонсенс и объясняется особенностями климата и местности Краснодарского края. Кроме того, на территории между Черным и Каспийским морями властвует активный циклон. Он усилил и без того характерные для региона в это время осадки, передает телеканал "360".

В Краснодарском крае в ближайшее время ожидаются сильные дожди, возможны смерчи. Жителей и гостей курортов воздержаться от купания в море, передает газета "Известия".