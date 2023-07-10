В Генпрокуратуру направили запрос заблокировать сайты, продающие вейпы Фото: Михаил ФРОЛОВ

Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев направил депутатский запрос в Генпрокуратуру и Роспотребнадзора с целью блокировки сайтов, которые продают вейпы несовершеннолетним, а также привлечения к ответственности владельцев таких точек. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"В Генпрокуратуру и Роспотребнадзор направлены обращения по итогам выявленных моей командой более 250 интернет-ресурсов, где на данный момент продолжают продаваться детям вейпы в нарушение закона", - заявил он.

По его словам, помимо блокировки таким фирмам грозят и крупные штрафы - до 300 тысяч рублей. Каждую неделю полторы из-за тейпов умирают подростки, заключил депутат.

28 марта 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон о полном запрете продажи вейпов несовершеннолетним.

Например в июне 2023 года в Саратове госпитализированный после курения вейпа 15-летний подросток скончался. У мальчика был отек легких.