Лавров: Россия готова обеспечивать все потребности арабских партнеров по зерну

Лавров: Россия готова обеспечить все потребности арабских партнеров по зерну Фото: ТАСС

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова обеспечивать все потребности арабских партнеров в вопросах поставок зерновой продукции.

"По итогам сегодняшней встречи принято совместное заявление и совместный план действия России и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива на 2023–2028 годы", — отметил Лавров по итогам встречи стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) и России.

Также он отметил, что идеи о создании единой валюты для расчетов и расчетных хабов показывают стремление многих экспертов содействовать появлению устойчивых платежных механизмов и являются "здоровым процессом"