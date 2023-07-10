ВТБ перезапускает кредиты на личные цели под залог недвижимости

С 10 июля банк ВТБ перезапускает программу кредитования под залог уже имеющейся у будущего заемщика недвижимости. Средства в сумме до 20 млн рублей доступны по ставке от 11,6% годовых при условии комплексного страхования. Максимальный срок кредита может достигать 30 лет.

Банк смог улучшить условия выдачи средств под залог недвижимости благодаря переходу на новый кредитный конвейер. Теперь вне зависимости от региона клиентам доступно финансирование в размере до 20 млн рублей, но не более 70% стоимости закладываемого объекта. Ранее максимальная сумма составляла 15 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга и областей, и 5-8 млн – для других регионов России. Кроме того, как и по другим продуктам банка, будущему заёмщику не требуется предоставлять документы о доходе - банк подтвердит его платёжеспособность самостоятельно.

В рамках программы кредитные средства возможно направить как на потребительские цели, так и на приобретение дома с земельным участком, квартиры, апартаментов, а также машиноместа.

«Кредит под залог недвижимости подойдет тем, кто хочет получить на потребительские цели крупную сумму по приемлемым условиям. Комфортная ставка для заемщика обеспечивается за счет длительного срока финансирования и передачи в залог объекта, уже имеющегося в собственности. Кроме того, продукт позволяет оперативно приобрести недвижимость платежеспособным клиентам, которые не успели накопить необходимую сумму на первый взнос по ипотеке», – прокомментировал начальник управления «Ипотечное кредитование» банка Сергей Бабин.