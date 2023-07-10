Лавров: Россия приветствует шаги по нормализации арабо-иранских отношений

Лавров на встрече Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) Фото: REUTERS

Россия приветствует шаги по нормализации арабо-иранских отношений. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам диалога России и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).

Лавров напомнил, что Саудовская Аравия совсем недавно возобновила дипломатические отношения с Ираном, подчеркнув, что это создает более позитивную атмосферу в этом регионе.

"Мы разделяем настрой наших партнеров на поиск компромиссных развязок, готовность учитывать интересы друг друга и всех вовлеченных сторон", - сказал глава МИД РФ на пресс-конференции.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил большой потенциал сотрудничества с Ираном, который нет так давно стал членом Шанхайской организации сотрудничества.