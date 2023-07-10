Лавров: РФ и страны арабских государств приняли совместный план действий на 5 лет Фото: REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о принятии совместного заявления и плана действия между РФ и странами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Встреча, в ходе которой было принято решение, прошла в понедельник, 10 июля.

Совместный план действий принят на 5 лет - с 2023 по 2028 годы.

"По итогам встречи Россия и ССАГПЗ приняли совместное заявление и совместный план действия государств на 2023–2028 годы. Эти документы будут находиться в открытом доступе», - отметил Лавров на пресс-конференции после встречи.

Также министр иностранных дел заявил о готовности России обеспечивать все потребности арабских партнеров в вопросах поставок зерновой продукции.