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НовостиПолитика10 июля 2023 13:51

Лавров назвал здоровым процессом инициативы по выработке расчетных хабов

Новые платежные механизмы будут ограждать всех участников от внешнего произвола
Роман ПОЛОСИКОВ
Лавров назвал здоровым процессом инициативы по выработке расчетных хабов

Лавров назвал здоровым процессом инициативы по выработке расчетных хабов

Фото: REUTERS

Любое выдвижение инициатив по выработке независимых платежных механизмов и расчетных хабов — здоровый процесс. Такое заявление сделал глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции.

— Налицо стремление содействовать выработке если не единой валюты, то платежных механизмов, которые будут ограждать всех участников процесса от произвола любого внешнего игрока. Я считаю, что это здоровый процесс, — подчеркнул Лавров.

Эти слова стали его ответом на предложение главы ВТБ Андрея Костина о создании альтернативного международного депозитного расчетного хаба, который может располагаться в одной из стран Персидского залива.

Также Сергей Лавров заявил, что Россия готова обеспечивать все потребности арабских партнеров по зерну. Помимо этого стало известно, что совместно с партнерами удалось выработать план действий Российской Федерации до 2028 года.