Лавров назвал здоровым процессом инициативы по выработке расчетных хабов Фото: REUTERS

Любое выдвижение инициатив по выработке независимых платежных механизмов и расчетных хабов — здоровый процесс. Такое заявление сделал глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции.

— Налицо стремление содействовать выработке если не единой валюты, то платежных механизмов, которые будут ограждать всех участников процесса от произвола любого внешнего игрока. Я считаю, что это здоровый процесс, — подчеркнул Лавров.

Эти слова стали его ответом на предложение главы ВТБ Андрея Костина о создании альтернативного международного депозитного расчетного хаба, который может располагаться в одной из стран Персидского залива.

Также Сергей Лавров заявил, что Россия готова обеспечивать все потребности арабских партнеров по зерну. Помимо этого стало известно, что совместно с партнерами удалось выработать план действий Российской Федерации до 2028 года.