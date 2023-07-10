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НовостиПолитика10 июля 2023 13:54

Лавров: возвращение Сирии в ЛАГ улучшило политическую атмосферу на Ближнем Востоке

Глава МИД подчеркнул, что это укрепило международную позицию всех арабских стран
Сергей ЧИКОВ
Лавров: возвращение Сирии в ЛАГ улучшило политическую атмосферу на Ближнем Востоке

Лавров: возвращение Сирии в ЛАГ улучшило политическую атмосферу на Ближнем Востоке

Фото: ТАСС

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что возвращение Сирии в Лигу арабских государств (ЛАГ) внесло позитивный вклад в нормализацию отношений на Ближнем Востоке.

“Возвращение Сирии в Лигу арабских государств на саммите в Джидде 19 мая этого года оказало позитивное воздействие на политическую атмосферу на всем Ближнем Востоке”, — сказал министр на пресс-конференции после встречи России с партнерами из Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).

Лавров отметил, что возвращение Сирии в ЛАГ укрепит международную позицию всех арабских стран, показавших таким образом способность принимать стратегически верные решения.