Лавров: возвращение Сирии в ЛАГ улучшило политическую атмосферу на Ближнем Востоке Фото: ТАСС

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что возвращение Сирии в Лигу арабских государств (ЛАГ) внесло позитивный вклад в нормализацию отношений на Ближнем Востоке.

“Возвращение Сирии в Лигу арабских государств на саммите в Джидде 19 мая этого года оказало позитивное воздействие на политическую атмосферу на всем Ближнем Востоке”, — сказал министр на пресс-конференции после встречи России с партнерами из Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).

Лавров отметил, что возвращение Сирии в ЛАГ укрепит международную позицию всех арабских стран, показавших таким образом способность принимать стратегически верные решения.